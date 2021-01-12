Gürsel Tekin: HDP'yi kapatmak Türk siyasetine yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'yi kapatma tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, HDP'yi kapatmanın Türk siyasetine yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu, AKP'nin böyle bir şey yapması durumunda Kürt oylarını kaybedeceğini söyledi.

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Tekin, HDP'ye oy vermeyen Kürt seçmenin de partinin kapatılmasına karşı olduğunu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmaların partinin oylarını daha çok arttırdığını savundu.