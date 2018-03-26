CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin," Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı ittifakı'. Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnaf ve yöneticileri ziyaret etti. Tekin, ticaret merkezinde bulunan toplantı salonunda Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir ve Nihat Sarayönü ile birlikte esnaf ve yöneticilerin sorunlarını dinledi. Toplantı salonunda esnaf ve yöneticilerle bir araya gelen Tekin, Perpa'nın her sektörün yaşam alanı bulduğu ve ticaret yaptığı bir alan olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ticaretin durumunu öğrenmek istiyorsanız Perpa'ya, Kapalıçarşı'ya ve çeşitli bölgelerde örneğin Adana'da Turgut Özal bulvarındaki esnafa, Kayseri'de Nato Caddesi'ndeki esnafa uğrayacaksınız. Ticaretin hangi boyutta olduğunu net olarak göreceksiniz" dedi.