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Gürsel Tekin: 6 bakan FETÖ'den gidici

06 Eylül 2016 16:50

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP'li 6 bakanın "FETÖ'den gidici" olduğunu öne sürdü. Halk TV'de Gizli Gündem programına konuk olan Gürsel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ''Bizde FETÖ'cü olmaz'' açıklaması üzerine, ''AKP'de FETÖ'cü yoksa atılan Belediye Başkanları hangi partiden? CHP'den mi, MHP'den mi? Yoksa AKP'li mi?'' diye sordu. OHAL döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'leri eleştiren İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ''Kanun Hükmünde Kanunsuzluk Dönemi başladı'' görüşünü savundu.

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Gürsel Tekin6 bakanFETÖden gidiciCHP

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