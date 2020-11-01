Gürgen Öz: İzmir'de deprem oldu, siz Cadılar Bayramı kutluyorsunuz!

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla gündeme gelen tiyatrocu ve sinema oyuncusu Gürgen Öz İzmir'deki depremde 58 vatandaşın hayatını kaybettiği günlerde 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar için "İzmir'de deprem oldu, bunun matemini tutarken ertesi günü Instagram'da bir sürü paylaşım... Hani kendi bayramınız olsa bir derece gam yemeyeceğim. Amerika'nın bir şeyine özenip, cadı gibi giyinip böyle partilere gitmeler, onun bayramını kutlamalar falan. Ama buraya çok uyar çünkü bizde cadı çok, çok cadı var, cadılık çok bizde" dedi.

Özgen şunları söyledi;

"Kendi kendimi köy evinde gülerken yakaladım ama elimde değil. İzmir'de deprem oldu, çok üzüldük, hepimizin başı sağolsun, bunun matemini tutarken hemen ertesi günü Instagram'da bir sürü paylaşım... 'Cadılar Bayramı'nız kutlu olsun' Dedim 'Ne oluyor ya?' İnsanlar vefat etti, zarar gördü, evsiz kaldı. Siz Cadılar Bayramı kutluyorsunuz. Hani kendi bayramınız olsa bir derece gam yemeyeceğim. Cadılar Bayramı. Amerikan bayramı. Sen ne yapacaksın Cadılar Bayramı senin neyine? Amerika'nın bir şeyine özenip, cadı gibi giyinip böyle partilere gitmeler, onun bayramını kutlamalar falan. Ama buraya çok uyar çünkü bizde cadı çok, çok cadı var, cadılık çok bizde."