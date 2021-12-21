Gürcistanlılar alışveriş için Artvin'e akın etti: Ucuz oluyor, yağ alıyoruz, peynir alıyoruz, pirinç alıyoruz; her şeyi alıyoruz

Gürcistanlılar, alışveriş için Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelmeye devam ediyor. Bir Gürcistanlı "Ucuz oluyor, yağ alıyoruz, peynir alıyoruz, pirinç alıyoruz; her şeyi alıyoruz" dedi. Kemalpaşalı Refiye Karaşa ise "Tamam güzel de her şeyi satın alıyorlar. Yarın stoklar bitecek biz ne yiyeceğiz" tepkisini gösterdi.

Minibüs esnafı Adem Yenigül, "Eskiden lari değersiz olduğu için Gürcistan’da yiyecek ve mazot ucuzdu. Şimdi o olay tersine döndü. Şimdi orada Gürcü vatandaş 500 lariyle buraya geldiği zaman dünya alışveriş yapıyor marketlerden. Burası daha ucuza geliyor onlar için" dedi.

"Biz de bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?"

Hakan Ustabaş isimli yurttaş ise, üzgün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İnsanın gerçekten üzüldüğü bir noktadayız, yani gerçekten üzülüyorum. Gürcü parası 100 lari, 550 TL şu anda bütün süpermarketleri yağmalıyorlar. Girdim aldığım ürünleri zor buldum bak. Bunları zor buldum. Yetkililere söylüyorum; bir üründen 3 tane, 2 tane alsınlar 10 tane 20 tane almasınlar.

Biz de alalım, biz de bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bulgarlar Edirne’yi rehin almış, Iğdır'ı Azeriler rehin almış, burayı Gürcüler rehin almış. Ülkemizin bu noktaya gelmesine üzülüyorum, bir an önce çare bulunsun."

"Bizde 6-7 lari, burada ucuz oluyor"

Alışverişe gelen Gürcü vatandaş Merab Kakidzi, “Batum'dan geldim alışverişe çok ucuz, her şey var memnun oldum. Gürcistan’dan daha ucuz oluyor, yarı yarıya oluyor burası onun için geldik. Mesela yağ alıyoruz ucuz oluyor, peynir alıyoruz, pirinç alıyoruz her şey alıyoruz. Bizde altı lari-yedi lari oluyor bu, burada daha ucuz alıyor tabi ki bunun için alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA