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Gürcistanlı vekiller canlı yayında yumruklaştı!

22 Eylül 2016 15:09

Gürcistan'da bir televizyon programına konuk alan iki siyasi önce yüksek sesle tartışmaya başladı. Konukların sözleri hakarete varınca ortam daha da gerildi ve tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Konuklardan biri diğerine kalem fırlattı, o konuk da intikamını yumruk atarak almaya çalıştı. Gürcistan'da bir televizyon programı stüdyosu çıkan kavga sonrası adeta ringe döndü. 8 Ekim'de seçimlerin yapılacağı Gürcistan'da iki rakip parti adayı Demokratik Hareket Vekili Vepkhia Gurgenishvili ve Sanayiciler Partisi Vekili Polad Khalikov aynı TV programına konuktu. İki konuk bir anda söz dalaşına girdi, olay hakarete varınca da gerilim iyice yükseldi. Polad Khalikov önce gülüyordu ancak son hakareti duyunca birden sinirlenip masanın diğer tarafına kalem fırlattı, Gurgenishvili de ayağa kalkıp ona yumruk attı. Stüdyodaki diğer konuğun ve kamera arkası çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kavga engellenemedi. Bu sırada programın sunucusu ne yapacağını şaşırdı, kamera arkasındaki çalışanların yardımıyla kavga ayrılınca izleyicilere durumu anlatıp, reklama gitmek zorunda kaldı.

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Gürcistanlı vekillercanlı yayınyumruklaştı

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