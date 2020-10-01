Gürcistan sınırından güvenlik gerekçesiyle Türk tırlarının geçişine izin verilmiyor

Ardahan’ın Çıldır ve Posof ilçelerindeki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları'nda Türk tırlarının geçişlerini izin verilmediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’den Gürcistan’a geçmeye çalışan iş makinalarının yer aldığı tırlar 20 gündür Türkgözü ve Aktaş Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Gürcistan bölgesinde bulunan bazı Ermeni köylerinin tepkisinden endişe duyan Gürcistan yetkilileri güvenlik gerekçesiyle Türk tırlarının geçişlerine izin vermediklerini belirtiyorlar. Sınırda bekleyen tır sürücüleri ise 20 gündür kapıda beklediklerini ve zor günler geçirdiklerini dile getiriyorlar.