Gurbetçiler tartıştı: "Euro olmuş kaç lira, burada okuyacağım tabi"

Sokak röportajında Belçika’da yaşadığını söyleyen vatandaş ile Almanya’da yaşayıp Türkiye’de okuduğunu dile getiren bir başka vatandaş arasında yaşanan tartışma gündem oldu.

Zeyrek isimli YouTube kanalının sokak röportajında Almanya’da yaşadığını ancak Türkiye’de okuduğunu söyleyen genç, ekonomik krizden şikayet ederken kendisine yapılan itirazlara "Buradaki insanların halini anlamıyorsunuz, bir tarafım aç ölüyor, bir tarafım refah bolluk içinde yaşıyor" yanıtını verdi.

Belçika'da yaşadığını söyleyen bir başka genç ise Almanya’da yaşadığını söyleyen gence itiraz ederek "Sen niye geldin?" diye sordu.

Bunun üzerinde Almanya’da yaşadığını söyleyen genç "Buraya okumaya gedim. Euro olmuş kaç lira, burada okuyacağım tabi burada bozdururum dövizi yaşarım. Millet keriz, millet enayi. Bu halk bu adamı doyuruyor, bu adam yapmış Euro’yu Dolar’ı. Yarın 20 TL yapar bana daha çok yarar, ben halkıma üzülürüm" dedi.