T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gurbetçiler tartıştı: "Euro olmuş kaç lira, burada okuyacağım tabi"

"Buradaki insanların halini anlamıyorsunuz, bir tarafım aç ölüyor, bir tarafım refah bolluk içinde yaşıyor"

04 Aralık 2021 09:10

Sokak röportajında Belçika’da yaşadığını söyleyen vatandaş ile Almanya’da yaşayıp Türkiye’de okuduğunu dile getiren bir başka vatandaş arasında yaşanan tartışma gündem oldu. 

Zeyrek isimli YouTube kanalının sokak röportajında Almanya’da yaşadığını ancak Türkiye’de okuduğunu söyleyen genç, ekonomik krizden şikayet ederken kendisine yapılan itirazlara "Buradaki insanların halini anlamıyorsunuz, bir tarafım aç ölüyor, bir tarafım refah bolluk içinde yaşıyor" yanıtını verdi.

Belçika'da yaşadığını söyleyen bir başka genç ise Almanya’da yaşadığını söyleyen gence itiraz ederek "Sen niye geldin?" diye sordu. 

Bunun üzerinde Almanya’da yaşadığını söyleyen genç "Buraya okumaya gedim. Euro olmuş kaç lira, burada okuyacağım tabi burada bozdururum dövizi yaşarım. Millet keriz, millet enayi. Bu halk bu adamı doyuruyor, bu adam yapmış Euro’yu Dolar’ı. Yarın 20 TL yapar bana daha çok yarar, ben halkıma üzülürüm" dedi.

gurbetçi tartışmasısokak röportajıZeyrek

Diğer Videolar

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans yolda kaldı

Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

Fatma Şahin: Karda yolda kalan, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin hepsinden özür diliyoruz

Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24