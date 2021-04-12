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Sokak röportajında ekonomi tartışması: "Almanya'da millet karın tokluğuna çalışıyor"

12 Nisan 2021 09:16

Antalya'da bir sokak röportajı sırasında mikrofona konuşan gurbetçi vatandaş, yanındaki diğer insanlarla ekonomiyi tartışırken, "Almanya'da millet karın tokluğuna çalışıyor" dedi. Almanya'dan gelerek Türkiye'ye yerleştiğini söyleyen vatandaşın ekonomi yorumuna çevredekiler tepki gösterdi. 

Kendi Muhabir adlı Youtube kanalının mikrofon uzattığı kişi tartışma sırasında “Erdoğan gittikten sonra ne namusumuz ne malımız kalacak” deyine çevredekiler tarafından yuhalandı. 

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