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Güntekin Onay: O penaltıyı Ray Charles çalar, Metin Şentürk çalar

22 Aralık 2015 01:26

Osmanlıspor - Beşiktaş maçında, siyah beyazlıların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda devam kararı veren hakem Alper Ulusoy'un kararını tartışırken, dün oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 penaltının es geçildiğini söyleyen NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, "O penaltıları Ray Charles çalar. Hadi bizden bir örnek vereyim Metin Şentürk çalar" dedi. 'Yüzde Yüz Futbol' programının yorumcusu Rıdvan Dilmen de Trabzonspor'un pozisyonuna ilişkin olarak "Yüzde bin penaltı" dedi. Blues efsanesi Ray Charles ile arabesk fantazi söyleyen Metin Şentürk'ün ortak noktalarıysa görme engelli olmaları...

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