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Güngören'de 'Hayır' pankartlarını kesip götürenler böyle görüntülendi

16 Mart 2017 19:01

İstanbul Güngören'de 16 Nisan referandumu için bir üst geçitte yan yana asılan iki pankarttan 'Hayır' yazılı olanı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Bu akşam saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi bir üst geçidin iki tarafında asılı bulunan 'Evet' ve 'Hayır' pankartlarının yanına geldi. Bu kişiler üzerinde bir kız çocuğu ve 'Hayır' yazılı pankartı kestikten sonra bunları sürükleyerek götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kişi de pankartın kaldırılma anını cep telefonu kamerasına kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabında pankartları keserek sökenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

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