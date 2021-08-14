Güney Marlen: Melankoliğim o yüzden ona sahip çıkmamak kendimi reddetmek olur

Müzisyen Güney Marlen oyuncaklı bir isimle yayımladığı Kalp Plak albümüyle Akustik24’te Ayşen Güven’e konuk oldu. Eski Bando grubuyla tanıdığımız Güney Marlen, 3. solo çalışmasıyla hüznün hazzını kucaklıyor kederin değil. Özellikle kent insanın kaosta kaybolan adımlarını gerçek ama nüktedan sözlerle anlatan müzisyen “Kalp Plak” albümünde de bunu sürdürürken singer&songwriter ekolünden ilerlemeye, synthesizer ve elektronik öğelerle zenginleştirmeye devam ediyor.

Müziğinde sözlerin büyük yeri olduğunu konuşulduğu sohbette Güney Marlen, “Şiir ve şarkı sözü farklı iki janr ama aralarında bir bağ da var” derken “Hem romantik hem nüktedan olmasını seviyorum şarkı sözlerinin” diye ekliyor. Müzisyen son albümü “Kalp Plak” albümün gönül işlerinin yoğun olduğu bir dönemde ismini bulduğunu da paylaşıyor.

Şarkılarının sözlü anlatı yanıyla beraber duygusal yanına da değinen Marlen “Kederden haz alamıyor insan” diyor ve asıl şuranın altını çiziyor: “Melankoliğim o yüzden ona sahip çıkmamak kendimi reddetmek olur”.

“Umarım güncelliğini korumaya devam etmez şarkı”

Bütün felaket ütopyalarının bir bir gerçekleştiği bugünlerde aklımıza düşen “Kaldırımları İşgal Eden Arabalar” şarkısını hatırlatıyoruz müzisyene.

“Doğa Ana sopayla geliyor mu?” diye sorduğu şarkıda Güney Marlen, “Yazın haberlerde yangınlar, ormandan kaçıyor sincaplar/Duman gitti baktık binalar/Geçmiş olsun akciğerler, organlar” sözlerini 2016’da yazdığını söylüyor ve “Umarım güncelliğini korumaya devam etmez şarkı” temennisinde bulunuyor.

Kapitalizmin insanları sadece çalıştıkları müddetçe değerli hissettirdiği günümüzde aylaklığın kıymetine bağlanıyor sohbetimiz ve müzisyen “Bu kadar çok işe yarayıp birbiriyle rekabet eden insanın arasında bazen işe yaramamak da onurlu bir duruş olabilir” sözleriyle bunu bir daha düşündürüyor.

Pandeminin sanata özellikle de müziğe karşı bir siyasete dönüştüğü konusuyla beraber kendi yaşadıklarını da anlatan Marlen, müziğin bir iletişim, ortak paylaşım aracı da olduğunu şu şekilde vurguluyor; “Çoğumuzun atladığı bir şey var insanlar müziği sosyal olarak kullanıyorlar aslında”.

Müzisyen Güney Marlen’le Akustik24 yayında. İster izleyin ister dinleyin!

Kalp Plak albüm künye:

Sözler/Müzikler/Prodüktör: Güney Marlen

Prodüksiyon Danışmanları: Onur Gülanber, Levent Büyük

Düzenlemeler: Güney Marlen (1,2,3,4*,5,6,8,9) , Onur Gülanber (4*,7)

(4* ortak düzenleme)

Vokaller/Back Vokaller/Akustik Gitarlar: Güney Marlen

Elektrik Gitarlar: Onur Gülanber (1,2,3,4,5,7), Güney Marlen (6,8,9)

Klavyeler/Davul&Bas Programlama: Güney Marlen (1,2,3,4*,5,6,8,9) , Onur Gülanber (4*,7)

Düet Vokal: Mürşide (8)

Kayıt/Miks/Mastering: Levent Büyük (Stüdyo 18)

Ses Mühendisi Asistanı: Çağdaş Şenel (Stüdyo 18)

Kapak Fotoğrafı: Aida Teimourlouie

Grafik Tasarım: Musab Daud

Şarkı Görselleri: Musab Daud (4,7,9) , Hilal Atasert (1,2,3,5,6,8)

Şarkılar: Gönül Ağrısı, Kalpten Körsen, Kara Kediler, Düşmem Aşka, Beni Dansa Kaldırsana, Gönlümde Bir Karadeniz, Çok Özlüyorum, Sensizliğin Acısı Dudaklarımda (feat Mürşide), Ta Ta Ta Ta