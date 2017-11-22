Güney Kore'ye kaçarken vurulan, Kuzey Kore askerinin görüntüleri yayınlandı

Kuzey Kore'den Güney'e kaçarken diğer Kuzey Koreli askerlerce vurulduğu belirtilen Kuzey Koreli asker tedavi gördüğü hastanede bilinci açıldıktan sonra Güney Kore müziği dinlemek istedi. Güney Kore medyasına konuşan yetkililer askerin sınırı geçme kararını Güney Koreli pop gruplarını dinledikten sonra almış olabileceğini söyledi. Kuzey Koreli asker Güney'e sığındığında kendinde değildi. Reuters'in aktardığına göre genç asker geçen hafta bir jip çaldıktan sonra sınırı geçmiş, ancak üzerine ateş açılması sonucu 6 kez vurulmuştu.