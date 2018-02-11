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Güney Kore'de dünyanın en siyah binası inşa edildi

11 Şubat 2018 15:06

Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Güney Kore'de dünyanın en siyah binası inşa edildi. Üzerindeki beyaz ışıklarla yıldızlı bir gece görünümündeki bina ile, ‘gökyüzünü yere indi. Arch Daily'nin aktardığına göre, binayı İngiliz mimar Asif Khan tasarladı.​ Khan "Belirli bir mesafeden bakıldığında bina, pencereden uzayın derinliklerine açılan bir pencere görüntüsü veriyor. Yaklaştığınızda da yarattığı izlenim büyüyor. İçine girdiğinizde ise siyah bir bulutun içine çekiliyormuş gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

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