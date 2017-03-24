T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güney Işıkları'na ilk charter uçuş

24 Mart 2017 22:34

Güney yarımkürede ilk kez gerçekleştirilen Güney Işıkları charter uçuşuna katılanlar, gördükleri manzaradan oldukça etkilendi. 130 yolculu uçuşun katılımcıları, sekiz saatlik uçuş boyunca Güney Işıkları'nı kovaladı. Güney Işıkları’nı görmek isteyen yolcular için gerçekleştirilen ilk ticari uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Perşembe gecesi Yeni Zelanda’nın Dunedin Havalimanı’ndan kalkan 130 yolculu uçak, sekiz saatlik uçuşun ardından aynı havaalanına sabah saatlerinde geri döndü. Bilet fiyatlarının ekonomi sınıfı için 2800, birinci sınıf içinse 5600 dolar olduğu yolculuk esnasında, Boeing 767 tipi uçak güney kutbundan birçok kez geçerken, yolcular muhteşem manzarayı çıplak gözle izleme fırsatı buldu.

ETİKETLER

Güney Işıklarıyeni zelanda

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24