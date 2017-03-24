Güney Işıkları'na ilk charter uçuş

Güney yarımkürede ilk kez gerçekleştirilen Güney Işıkları charter uçuşuna katılanlar, gördükleri manzaradan oldukça etkilendi. 130 yolculu uçuşun katılımcıları, sekiz saatlik uçuş boyunca Güney Işıkları'nı kovaladı. Güney Işıkları’nı görmek isteyen yolcular için gerçekleştirilen ilk ticari uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Perşembe gecesi Yeni Zelanda’nın Dunedin Havalimanı’ndan kalkan 130 yolculu uçak, sekiz saatlik uçuşun ardından aynı havaalanına sabah saatlerinde geri döndü. Bilet fiyatlarının ekonomi sınıfı için 2800, birinci sınıf içinse 5600 dolar olduğu yolculuk esnasında, Boeing 767 tipi uçak güney kutbundan birçok kez geçerken, yolcular muhteşem manzarayı çıplak gözle izleme fırsatı buldu.