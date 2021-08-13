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Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini, İstanbul'da toza dönüştürürken yakalandılar

2 kişi tutuklandı

13 Ağustos 2021 11:02

Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini Beyoğlu'nda toza dönüştürüp, satmaya çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu J.A.D.R ve A.G.A.P.'nin, yasadışı yollarla Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri sıvı kokaini, toz haline getirip, satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Beyoğlu'nda bir otelde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı bulundukları uyuşturucu madde kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi.

"Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiler"

Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiklerini tespit etti. Operasyon için daireye baskın düzenleyen ekipler; 5 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain, 6 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinası ele geçirdi.  

Bir litre sıvı kokain maddesinde 5 kilogram kokain elde edildiği belirtildi. Şüphelilerin 45 litre sıvı kokainden 225 kilogram toz kokain elde ettikleri değerlendirildi. Şüpheliler J.A.D.R ve A.G.A.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.(DHA)

İstanbulkokain operasyonu

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