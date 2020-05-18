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Güney Afrika Devlet Başkanı'nın 'Gel, tutuklanmadan fotoğraf çekilelim' şakası tepki çekti

18 Mayıs 2020 18:44

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinde bir videoyla gündeme geldi. 

Gazeteci Nwabisa Makunga’nun evinin önünde tanık olduğu ve dün Twitter’da paylaştığı videoda, yürüyüşe çıktığı görülen Ramaphosa, karşılaştığı kişilerle karantina kurallarına dair şakalaşıyor.

Kendisini selamlayan kadınlara karşılık olarak dirsek selamı veren Ramaphosa, onların fotoğraf isteğini de kırmıyor. “Gel, tutuklanmadan çekilelim” diyerek şaka yapan Ramaphosa, sosyal mesafe kuralına rağmen onlarla yan yana poz veriyor. 

Video kimileri tarafından samimi bulunurken, eleştirilere de neden oldu. Pek çok insan, halka sosyal mesafe uyarısı yapan Ramaphosa’nın kuralları hiçe saydığını savundu.

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