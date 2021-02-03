Güney Afrika’da timsah bir evin havuzuna böyle girdi

03 Şubat 2021 18:54
Güney Afrika’da bir evin yüzme havuzunda bir timsah bulundu. Evin sahipleri olay karşısında şaşırırken uzmanlar timsahı çıkararak, doğal yaşama saldı.
Olay, Güney Afrika’nın Kuzey Batı Eyaleti’ndeki Moedwil bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 01.53 sıralarında timsah, bir ailenin evinin arka bahçesinde bulunan havuza girdi. Sabah uyanan aile, havuzda gördükleri timsah karşısında şaşırdı. Aile, yetkilileri arayarak yardım istedi. Yerel medya, uzmanların timsahı çıkararak, doğal yaşama saldığını aktardı.
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