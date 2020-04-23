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Güney Afrika'da Koronavirüs günlerinde penguenler sokaklarda dolaştı

23 Nisan 2020 17:21

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Simons Town'da, insanların ve araçların azalmasıyla beraber penguenler sokaklara döküldü.

Bölge sakini Mikaela Slier adlı kişi tarafından fark edilerek kayda alınan, penguenlerin yürüyüşü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Penguenlerin, Simon's Town ve Cape Point arasında bulunan Boulders plajından kente geldiği tahmin ediliyor. 

Öte yandan Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı (SANCCOB) nesli tükenmekte olan Afrika penguenler hakkında çağrıda bulunarak, nesli tükenmekte olan Güney Afrika penguenlerini korumaya çağırdı.

Kaynak: DHA

 

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