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Güney Afrika'da fil, 4 kişilik ailenin bulunduğu araca böyle saldırdı

Fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı

19 Ocak 2022 14:27

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu Natal eyaletinde bir fil, 2’si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu bir araca saldırdı. O anlar çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.
 
Güney Afrika'nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki İsimangaliso Sulak Alan Parkı yakınlarında seyir halinde olan 4 kişilik bir aile, bir filin önlerine çıkmasıyla panik dolu anlar yaşadı. Çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüde, 6000 kilogram ağırlığındaki fil, içerisinde 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu araca saldırdı.
 
Fil, ittiği aracı ters çevirirken, o anları kaydeden araç sürücüsü ise filin dikkatini dağıtmak için kornaya bastı ancak başarılı olamadı. Fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı. Kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklayan yetkililer, araçta ise büyük hasar meydana geldiğini belirtti.
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