Güney Afrika'da fil, 4 kişilik ailenin bulunduğu araca böyle saldırdı

Aracın içinde bulunan ailenin çok korktuklarını ve büyük bir travma yaşadıklarını söyleyen yetkililer, filin dişleriyle arabanın yan tarafını delememiş olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu belirtti. Hayvanın son günlerde saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.