Güneş Sistemi'ni tartıştıkları video viral olan Konyalı gençler, Azerbaycan TEKNOFEST’e katılacak

Güneş Sistemi'yle ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada viral olan Konyalı gençler, TEKNOFEST’in bu yıl Azerbaycan’da düzenlenecek etkinliklerine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da Kapsül Teknoloji Platformu’nun açılışını, sosyal medya davetine yanıt veren gençlerle birlikte yaptı. Varank daha sonra gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptıkları tartışma, 2020 yılında sosyal medyada viral olan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Furkan Şaban Sarı, Nurullah Yıldız ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu ile görüştü. Bakan Varank, o gençlerle Konya’da bir araya geldi ve bilgilerini pekiştirmeleri için TEKNOFEST Azerbaycan ile Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde onları misafir edeceklerini açıkladı.

Kağnıcıoğlu, 2 yıl önce çekilen videoda tartışmanın astronomiden çok uzak bir konuda başladığını, daha sonra gök cisimlerine ve hareketlerine geldiğini söyledi. Varank, gençlere “Konya Bilim Merkezi’nin size doğrusunu öğretmesi güzeldi değil mi?” diye sordu. Sarı, “Şu an bu konuda seminer verebilecek hale geldik” dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, “Bu gençlerimiz o videodan sonra bu işin aslını ve doğrusunu öğrenmek için Konya Bilim Merkezi'ne gitti. Mevsimler nasıl oluşuyor? Onu orada öğrenmişler. Arada küçük kaçırmalar oldu. Konunun daha iyi anlaşılması için TEKNOFEST’e götüreceğiz. Orada tekrar gökyüzüyle muhatap edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Şenliklerimiz var. Bu gençlerimizi aynı zamanda burada da misafir edeceğiz. Beraber Ay’ı, yıldızları ve gezegenleri izleyeceğiz. Astronomi konuşacağız ve bilgilerimizi pekiştireceğiz" diye konuştu.