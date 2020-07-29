Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete üyeleri yakalandı

Gaziantep’te, farklı tarihlerde çok sayıda vatandaşı tüfekle korkutup gasp eden 5 kişilik çete çökertildi. Gasp anları güvenlik kameralarına yansıyan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şahinbey ilçesinde meydana gelen 11 ayrı gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Gasp olaylarının yaşandığı bölgede 170’in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 5 kişilik gasp çetesine operasyon yaptı.

Yakalan şüpheli şahıslar, sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.