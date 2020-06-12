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Gündüz vakti çaldığı televizyonla sokakta gezip dolmuşa bindi

12 Haziran 2020 11:48

Mersin'de gündüz vakti bir eve girip hırsızlık yapan kişi çaldığı televizyonla sokakta dolaşırken kameralara yakalandı. Hırsızın çaldığı televizyonla sokakta yürüdüğü ve daha sonra dolmuşa bindiği görüntüler ortaya çıktı. 

Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde 3 farklı evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirenin G.Y. olduğunu belirledi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, G.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon ele geçirildi. Ekipler ayrıca şüpheli şahsın çalıp sattığı 2 televizyonu da sattığı iş yerinden geri alarak, müştekilerine teslim etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye getirilen G.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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