Gündüz asayişi sağlıyor, akşam wushu yapıyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mürşit Köse (34), gündüz asayişi sağlarken, akşamları da wushu, boks ve atletizm ile uğraşıyor. Polis memuru Köse, mesai sonrası uğraştığı spor dalında profesyonel olup, meslektaşlarının antrenörü olmak istiyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 11 yıllık polis memuru Mürşit Köse, gündüz görevini yaparken, akşamları da Çin savunma sanatı olarak bilinen wushu ile uğraşıyor. Wushu'nun yanı sıra atletizm ve boks da yapan Köse, "Wushu'ya 1 yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu olmak daha sonra ise meslektaşlarının antrenörü olmak" dedi. Wushu : (Pinuin: Wushu) Çin savunma sanatlarının genel adıdır. Çin dışında genel de Kung-Fu (gongfu) olarak tanımlanan spor türleri de buna dahildir. Çince Kung-Fu terimi beceri anlamına gelir; savaş sanatlarının dışında da bir alanda kullanılabilir. Buna karşılık Wushu Savaş Sanatı anlamına gelir.