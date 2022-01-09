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Gündem olmuşlardı; Esra Erol'un programında söylediklerinin kurgu olduğunu iddia etti; "Mecburen söylettiler"

Ahmet, Fatma'nın söyledikleri için "Mecburen söylettiler" dedi.

09 Ocak 2022 12:45

Esra Erol'un programıyla gündeme gelen Fatma ve Ahmet TikTok yayını yaptı. Ahmet Tiktok yayınında Fatma'nın programda söylediklerinin kurgu olduğunu iddia etti. 

Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın kaçırıldığı ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia edilmişti! Fatma hakkında koruma amaçlı dava açılmıştı. 

En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, Esra Erol'a tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti. Fakat Fatma ve Ahmet'in TikTok'ta birlikte video paylaşmıştı.

Fatma ve Ahmet TikTok yayını yaptı. Ahmet, Tiktok yayınında Fatma'nın programda söylediklerinin kurgu olduğunu iddia etti. 

Ahmet, Fatma'nın söyledikleri için "Mecburen söylettiler" dedi. 

fatmaahmetesra erol

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