Gündem oldu: "Herkeste nimet azgınlığı var, on çeşit peynir, reçel, sucuk, sosis 'ben ne yiyeceğim anne ya' zıkkım ye!"

İnternetteki sokak röportajlarıyla bilinen Ahsen TV'nin mikrofonuna konuşan bir kadının ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik durumla ilgili "Lüks yaşama, paran bitmez" diyen kadın, "Şimdi evde 5 tane cep telefonu var. 'Hem lüksüm olsun, hem param bitmesin' ne güzel muhabbet. Herkeste nimet azgınlığı var. Şükretmezsek bizi daha kötü günler bekliyor" ifadelerini kullanıyor.

Kadın videoda, "Eskiden çocuklarıma bir patates kızartması yapardım, gözüne bakardı yemek için. Şimdi on çeşit peynir, beş çeşit reçel, sucuk, salam, sosis 'ben ne yiyeceğim anne ya' zıkkım ye!" diyor.

Bu video sosyal medyada gündem oldu; işte vatandaşların ilgili paylaşımları;