Gündem olan röportaj: Mustafa Kemal'i sevmezdim ama beni aşık ettiler

Halk Ekranı adlı Youtube kanalına konuşan vatandaş, şunları söyledi;

"AK Parti'nin bir iyiliği oldu bu ülkeye; namaz kılan oruç tutanların insanların da yalan söyleyebileceğini, insanları aldatabileceğini gösterdiler. Sağolsunlar. Millet bunlarla yüzleşti, cumhuriyet bunlarla yüzleşti."

"Beni Mustafa Kemal'e aşık ettiler"

"Ben Mustafa Kemal'i çok sevmezdim. Ama beni aşık ettiler adama, sevdirdiler. Bu iyilikleri oldu millete. Teşekkür ediyorum onlara."

Röportaj sosyal medyada sıkça paylaşıldı. İşte onlardan bazıları;