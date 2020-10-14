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Gündem olan röportaj: Mustafa Kemal'i sevmezdim ama beni aşık ettiler

"AK Parti'nin bir iyiliği oldu bu ülkeye; namaz kılan oruç tutanların insanların da yalan söyleyebileceğini gösterdiler"

14 Ekim 2020 18:15

Sokak röportajında bir vatandaşın Atatürk'le ilgili düşüncelerinin değiştiğini anlatması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "Mustafa Kemal'i sevmezdim ama beni aşık ettiler" dedi. 

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