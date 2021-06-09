Gündem olan röportaj: 7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi; 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca...

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" diyen besici, bir vatandaşın 5 bin liraya çalışmayı kabul edeceğini söylemesiyle geri adım attı. Vatandaşın "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum, 5 bin lira ver ben geleceğim" dediği besici, bu sözler üzerine "Benle uğraşmayın ben yabancıyım" ifadelerini kullandı.

Ortaya Karışık isimli Youtube kanalının mikrofon uzattığı bir besici "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" deyince, Röportaja dahil olan bir başka vatandaş "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum 5 bin lira ver ben geleceğim" diyerek besiciden numarasını istedi. Besici ise işe geleceğini belirten vatandaşa "Ben yabancıyım benle uğraşmayın buralarda" dedi.

Daha sonra bu işi yapacak olan kişinin tanıdık olması gerektiğini belirten besici, "Orada 60 bin hayvan var, güvenilir adam olacak. Ya sen hayvanlarımı öldürürsen ben ne yapacağım" diye konuştu.

Bunun üzerine diğer vatandaş, "Sen diyorsun ki 'adam bulamıyorum'. 'Geleyim çalışayım' diyorum. Ondan sonra 'ben seni tanımıyorum' diyorsun" diye tepki gösterdi. Tartışmanın devamında besici "Ben köylüyüm, benle uğraşmayın" diyerek ayrıldı.