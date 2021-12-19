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Günde yaklaşık 100 bardak çay içiyor; "7,5 saat rekorum var"

"Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var"

19 Aralık 2021 14:08

Gümüşhane'de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş, çay tutkusuyla sınır tanımıyor. Günün her saati demliği yanından ayırmayan Soydaş, tek seferde 100 bardağa yakın çay içiyor. Soydaş, "Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var" diye konuştu.

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