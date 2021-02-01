Gümüşhaneliler: "Her şeyi devletten beklememek lazım"

Gümüşhane'de vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaparak arazi aracının arkasına bağladıkları aparatla köy yolunu açtı. AKP Torul İlçe Başkanı Osman Karabulut, "Her şeyi devletimizden beklemenin bir anlamı yok. Bazen üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz. Yolu açıp araçlarımızı köye çıkaracağız" dedi.

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkeze bağlı Cebeli köyünün yolu kapandı. Yolu açmak için çare arayan köy sakinleri, pikabın arkasına bağladıkları tahtalarla yolda biriken karın bir kısmını temizledi.