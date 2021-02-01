T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gümüşhaneliler: "Her şeyi devletten beklememek lazım"

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaparak arazi aracının arkasına bağladıkları aparatla köy yolunu açtı

01 Şubat 2021 14:56

Gümüşhane'de vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaparak arazi aracının arkasına bağladıkları aparatla köy yolunu açtı. AKP Torul İlçe Başkanı Osman Karabulut, "Her şeyi devletimizden beklemenin bir anlamı yok. Bazen üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz. Yolu açıp araçlarımızı köye çıkaracağız" dedi.
 
Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkeze bağlı Cebeli köyünün yolu kapandı. Yolu açmak için çare arayan köy sakinleri, pikabın arkasına bağladıkları tahtalarla yolda biriken karın bir kısmını temizledi. 

Ancak video vatandaşların bir kısmı tarafından 'arkada oturan vatandaşlar üşüyor', 'şov' şeklinde yorumlandı. 

T24'e videonun çekildiği ana ilişkin bilgiler veren Karabulut "Greyder geldi, yolu açtı. Sabah yine kapandı.  Arkaya kim denk gelirse onu oturtuyoruz. Biraz üşüyorlar tabii" dedi. 

osman karabulutgümüşhaneakptorulilçebaşkan

Diğer Videolar

Hasan Ocak'ın yakınları: 26 yıl geçti ama kalbimizdeki yerin hiç değişmedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2021

Küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı anları TikTok'ta paylaştı! Tepki yağdı

'Meclis Başkanı talimat verdi'; milletvekillerine araçları aranmadan Meclis'e giriş yok!

Mithat Sancar: HDP budur, kapatmaya gücünüz mü yeter; kaybedeceksiniz!

Aşık Veysel’in ölmeden 12 saat önce çekilen, son fotoğrafı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur...

Murat Yetkin: Bu çok açık bir güç gösterisi; MHP sayesinde...

Karamollaoğlu: Abdullah Gül teklifimi Kılıçdaroğlu hemen kabul etti...

HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Şevval Şam'a hakaret eden Hilal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24