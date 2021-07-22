Polisin motosikletliyi boynundan vurmasının ardından Gümüşhane ilçe emniyet müdürlüğü önünde protesto: "Katil polis istemiyoruz"

Gümüşhane’de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücüsü Murat G.’nin arkasında yolculuk yapan Serkan G., polisin ateş etmesi sonucu boynundan vuruldu. Vatandaşlar olayı Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde protesto etti.

Gümüşhane’de polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücüsü Murat G.’nin (24) arkasında yolculuk yapan Serkan G. (30) isimli kişi, polisin ateş etmesi sonucu boynundan vuruldu. Ağır yaralanan S.G. tedavi altına alınırken, vatandaşlar olayı Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde protesto etti ve sloganlar attı.

Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık 'Katil polis istemiyoruz' sloganı attı.

Ne Olmuştu?

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymadığı belirtilen motosikletli 2 kişi kaçmaya çalıştı. Takip sırasında polisin açtığı ateşte, sürücünün arkasında bulunan Serkan G. (30) boynuna isabet eden kurşunla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan S.G. kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. S.G. daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti. Motosikletin sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.