Gültekin Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal , ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.