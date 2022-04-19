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Gültekin Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt

19 Nisan 2022 09:10

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

 

Gültekin UysalAltılı masa dağılıyor mu?Ali Babacan'ı ziyaretDemokrat Parti

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