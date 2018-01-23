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Gülsüm annenin 'Umut'u hayatını kaybetti: Çok üzgünüm, elimden gelen her şeyi yaptım ama kurtaramadık

23 Ocak 2018 16:59

Gülsüm Kabadayı'nın hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği, Rus asıllı olduğu düşünülen "Umut" adlı kimliği meçhul genç yaşamını yitirdi. Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut'un yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde olduğunu belirterek, durumunun son 3 günde iyice ağırlaştığını ve çoklu organ yetmezliğinin baş gösterdiğini söyledi. Kabadayı, "Solunum cihazına bağlı yaşatılıyordu. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz de almıştı. Bugün sabaha karşı doktorlar hayatını kaybettiğini söylediler." dedi. Umut'a öz oğlu gibi baktığını dile getiren Kabadayı, "Çok üzgünüm. Onun için elimden gelen her şeyi yaptım ama kurtaramadık." diye konuştu. Kabadayı, Umut'u yaşadıkları Korkuteli ilçesinde toprağa vermek istediklerini kaydetti.

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