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Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu

06 Şubat 2018 19:05

Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' 18 Şubat Pazar 20.00'da Star'da izleyicileri ile buluşacak. BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek 'Jet Sosyete' yıldız oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. İşte, Jet Sosyete dizisinin ilk bölüm fragmanı...

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