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Gülse Birsel'in keyifle paylaştığı video: Kıs kıs gülerek, ne kadar izlendiğine bakıyorum

04 Ekim 2017 14:42

Sosyal medyada hızla yayılan videoda oyuncu Eylül Öztürk arkadaşı Esma ile beraber rap tarzı bir şarkı söylüyor. Biri açık biri türbanlı iki arkadaşın hazırladığı video en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Yazar Gülse Birsel de, o genç kızları bugünkü köşesine taşıdı. Birsel'in videoyla ilgili yorumu ise şöyle: "Açık - kapalı yan yana çok güzel oluyoruz Bu cümle, sosyal medyada iki arkadaşın hazırladığı bir videodan yarı arak, yarı uyarlama. Oyuncu Eylül Öztürk Özkan, yani @eylulonline, yanına @kaptandenizkizi takma isimli arkadaşı Esma’yı da almış, biri şortlu, biri başı kapalı iki kız çok tatlı bir rap videosu çekmiş. İçimizin yağlarını eriten sözleri var: Biz beraberiz açık ve kapalı bu böyle bilinecek Kadının gücünün üstesinden kimse gelemeyecek Yan yanayken çok güçlüyüz, bizi kimse ezemeyecek Özgürlük saygıyla başlar, denesen iyi gelecek Ben Instagram hesabımda büyük bir keyifle yayınladım. Tüm ayrılıkçı gayrılıkçıların, kutuplaştırmadan beslenenlerin uykularını kaçırması dileğiyle, kıs kıs gülerek, arada ne kadar izlendiğine bakıyorum."

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Gülse Birsel&#39;in keyifle paylaştığı video: Kıs kıs gülerekne kadar izlendiğine bakıyorum

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