Gülse Birsel'in Aile Arasında filminin fragmanı yayınlandı

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı komedi filmleri arasında yer alan 'Aile Arasında'nın fragmanı BKM’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum aldı. “Aile dediğin nüfus kağıdıyla mı kurulur, kalp bağıyla mı?” sorusunun cevabını kahkahalar atarak öğreneceğiniz “Aile Arasında” 1 Aralık’ta vizyona girecek.