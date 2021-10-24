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Gülnarlı vatandaş: Zam zam zam, artık televizyonu kapatıyoruz dinlememek için

24 Ekim 2021 09:47

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Gülnar ilçesinden yaşlı bir vatandaşın ekonomi hakkında şikayetlerini paylaştı. Gülnarlı vatantaş, "Zam zam zam, artık televizyonu kapatıyoruz" dedi. 

Poğaça satan Mersin Gülnarlı bir vatandaş, CHP'li Ali Mahir Başarır'a dert yandı. Her şeyin zamlanmasından şikayetçi olan vatandaş, "Yağa zam, petrole zam, ona zam buna zam. Akşam sabah zam, artık televizyonu kapatıyoruz dinlememek için. Usandık ya" diye konuştu. 

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