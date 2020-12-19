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Gülmeden duramıyor; "Komşular bile şikayet etti, gelen polislerle gülme krizine girdik"

"Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar"

19 Aralık 2020 12:41

Adana’nın Kozan ilçesinde "Gülen Ali" olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, kahkahası ile dikkat çekiyor. 

Gülmeden duramayan ve çoğu kişinin kahkahasını duymak için kendini aradığını söyleyen Tutar, güldüğü için rahatsız olan komşuların polis bile çağırdığını, gelen polislerle birlikte gülme krizine girdiğini, cenaze törenine katıldığında ya da resmi dairede işi olduğunda çok zor durumlara düştüğünü dile getirdi.

Evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendini 'Gülen Ali' olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı.

Haber izlemediğini ve gazete okumadığını kaydeden Ali Tutar “Acı ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Gülmekten çoğu zaman çenem ağrıyor" dedi. 

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AdanaKozan ilçesiGülen Alioto lastikçi esnafı Ali Tutargülen adampolislerle gülme krizine girdik

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