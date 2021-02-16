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Gülistan Şaylemez ve katili olan kardeşi Abdullah Şaylemez'in yürürken çekilen son görüntüleri!

Gülistan Şaylemez'in öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anların görüntüleri ortaya çıktı

16 Şubat 2021 15:07

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (37), dün akşam kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurularak, öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'da, dün akşam sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'i kardeşi Abdullah Şaylemez tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Diyarbakır Adliyesi’nin karşındaki Lise 4’üncü Sokak’ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez’e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti.

Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.

Görüntülerde tespit edildi

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan'ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez’i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez’in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

‘Namus meselesi’ dedi

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı.

Şaylemez'in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan’ı ‘namus meselesi’ nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez’in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

10 gün önce babasından şikayetçi olmuş

Öte yandan Gülistan’ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.’den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi’ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan’ın 14 Şubat’ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü’nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi. (DHA)

TIKLAYINIZ - Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı

Kaynak: DHA

diyarbakırgülistanşayelmezabdullah şayelmez

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