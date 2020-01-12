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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları genişletildi

12 Ocak 2020 16:22

Tunceli’de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmalar genişletildi.

Tunceli’de geçtiğimiz 5 Ocak Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı genişletildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD Dinar Köprüsü civarında botlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, JAK ekipleri de baraj gölünde kıyı taraması gerçekleştiriyor

 

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