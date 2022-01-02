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Gülistan Doku’nun annesi: Vali gelsin, ben derdimi kime söyleyeceğim; adalet istiyorum

02 Ocak 2022 16:23

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku için Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başlayan annesi Bedriye Doku, "Vali gelsin. Valiyi istiyorum. Ben derdimi kime söyleyeceğim, benim kızım burada kayboldu. Adalet istiyorum" diyerek kızının için isyan etti.  

Gülistan Doku'nun ailesi, soruşturmanın etkin yapılmadığı gerekçesiyle Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Doku ailesi 5 Ocak'a kadar eylemlerine devam edecek. Doku'nun ablası Aygül Doku, Twitter hesabından paylaştığı video ile annesi Bedriye Doku'nun isyanını duyurdu.

Anne Doku, elinde kızının fotoğrafı ile yetkililere seslenerek "Vali gelsin. Valiyi istiyorum. Ben derdimi kime söyleyeceğim, benim kızım burada kayboldu. Adalet istiyorum" dedi.

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