T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gülistan Doku 30 gündür kayıp | Yeni görüntüleri ortaya çıktı

03 Şubat 2020 16:36

Tunceli’de 30 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Doku'nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken ve  çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Doku'nun görüntülerinin Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken bir aracın kamerasına yansıdığı iddia edilmiş, savcılık görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı. 

Doku için yapılan arama çalışmaları için Şanlıurfa'dan Tunceli'ye gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.

ETİKETLER

gülistan dokutuncelikayıpZainal Abakarov

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24