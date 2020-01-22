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Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

22 Ocak 2020 16:56

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, kızının bulunması için herkesten yardım istedi. 

18 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ederken, annesi ve babası dün yayınladıkları videoyla yardım çağrısında bulundu. 

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, "Çok zor. Başıma gelen kimsenin başına gelmesin. Kızımı istiyorum. Kızımdan başka bir şey istemiyorum. Allah, peygamber için kimin elinden ne geliyorsa, evladı olan acımı anlayan bana yardım etsin. Daha fazla gücüm kalmadı" dedi.

2 haftayı aşkın süredir yürütülen arama çalışmaları sonucunda Gülistan’a dair bu zamana kadar ulaşılan bilgiler kaybolmadan önce bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Zainal Abarokov ile bir kafenin önünde görüştüğü  ve daha sonra üniversite aracına bindiği MOBESE kamerası kayıtları ile Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde bulunan kendisine ait hastane reçetesi ile kaleme aldığı bir not bulunmuştu. 
 
Bulunan notun intihar notu olarak servis edilmesinden sonra ailesi tarafından yalanlanmış, aile, “intihar” diye paylaşılan notun derse geç kalma karşılığında 5 TL alan hocasını şikayet eden kızlarının kaleme aldığı ikinci bir dilekçe olduğunu belirtmişti.
 
Su altından çıkarılan dilekçede “Bize baskı yarattığını dile getirdiğimiz takdirde… Durumu hala bizi ve arkadaşlarımızın kişiselleştirmesi bize ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca dilekçemizde belirttiğimiz gibi alanımızın dersinde verim alamamaktayız. Bu konuda kale alınmıyoruz…” ifadeleri yer alıyordu. 

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