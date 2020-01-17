Gülistan Doku 13 gündür kayıp | Ablası: Kardeşim intihar ettiyse erkek arkadaşı biliyordur

Tunceli’de 13 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde çalışmayı takip eden aileden abla Aygül Doku dün yaptığı açıklamada, "Gülistan intihar ettiyse erkek arkadaşı biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. O çocuk Gülistan’ın suya atlayıp atlamayacağını da biliyor" diye konuştu.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

"Herkes Gülistan'ın bu suda olduğunu söylüyor; o zaman cesedini istiyorum"

Kardeşinden haber alamayan ve dün açıklamalarda bulunan Aygül Doku, “Nereye gidiyorsam savcılık olsun emniyet olsun hepsi teknik olarak Gülistan'ın bu suda olduğunu söylüyorlar. 12 gündür 7'şer kişiden oluşan 4 ekip çalışma yapıyor. Madem kardeşim bu sudaysa cesedini istiyorum. Hepimiz her gün ölüyoruz. Kardeşimin cesedi bulunsun ben de evet, Gülistan'ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim. Yüzde 95 burada diyorlar”diye konuştu.

"Mektup bir şakaymış"

Gülistan'ın kaldığı yurt odasında bulunan intihar mektubun şakadan kaynaklı bir not olduğunu dile getiren abla Doku, “Eşyalarını almaya gittiğimde o notu buldum. Önce gerçek bir mektup olduğunu zannederek ağladım. Sonra çok samimi bir arkadaşı bana notu geçen yıl birlikte hazırladıkları bir şaka olduğunu söyledi”ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Şu ana kadar kardeşine ait bulgu olarak bir makas gösterildiğini dile getiren Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı;

"Sorduğumuzda Gülistan'ın makası da olabilir herhangi bir makas da olabilir deniliyor. Arkadaşlarının hepsiyle görüştüm. Gülistan çocukla buluştuktan sonra o Gülistan'a ne söylüyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımdan da bunu istiyorum. O çocuk Gülistan'ın suya atlayıp atlamayacağını da biliyor. Eğer o çocuk Gülistan'a kötü bir şey söylemişse bilir. On dakika önce arkadaşını arayıp akşam buluşalım diyor, hocasını arayıp bugün çocuk bakmaya gelemeyeceğim sınava çalışmaya gideceğim diyor. Ve benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı.

İntihar etmek isteyen biri KPSS kitabı alır mı. Eğer intihar etmişse o çocuk yine bunu biliyor. Kardeşimi kaybolmadan iki gün önce aradım ne yapıyorsun dedim finallere çalışıyorum dedi. Savcılık ve valiliğin kendilerine Zaynal Abakarov'un gözetim ve denetimleri altında olduğunu ileri süren Doku, kardeşinin bulunmasını istedi.

Erkek arkadaşının babası Gülistan kaybolduktan sonra Alanya'ya gitmiş

Öte yandan Gülistan Doku’nun 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Z.A.’nın üvey babası E.Y.’nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nden izin alıp, ailesiyle birlikte daha önce görev yaptığı Alanya’ya gittiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kaldığı yurtta intihar mektubu bulunduğu iddia edilmiş, ailesi bunun daha önce yapılmış bir şaka olduğunu söyleyerek yalanlamıştı.

Arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında da su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü 16.26'daki 4 saniyelik telefon sinyalinin HTS ve BTK tarafından yapılan incelemede ayrıldığı erkek arkadaşı Zaynal Abakarov tarafından yapılan aramanın telesekretere düşmesiyle gerçekleştiği öğrenilmişti.

Öte Yandan Tunceli'de görev yapan bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Rus asıllı Zaynal Abarakov tarafından dövülerek bir minibüse koyulduğu iddia edilmişti.

(DHA/İHA)