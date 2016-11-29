Gülen'den "geri adım atmayın" mesajı

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen takipçilerine yönelik yaptığı son konuşmasında "geri adım atmayın" mesajı verdi. Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin ve Hz. Ebubekir'in her türlü zorluk karşısında hiçbir zaman geri adım atmadıklarını anlatan Gülen, "İçinizde sürekli bu duygunun köpürdüğünü duyacaksınız; “Olsun!” diyeceksiniz, benim Efendim, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) benim çektiğimin yüz katını çekti!.. O Ebu Bekir’ler, Ömer’ler, Osman’lar, Ali’ler, yüz katını çektiler; çektiler ama bir adım değil, ayağın yarısı kadar dahi geriye adım atmadılar" ifadelerini kullandı. Gülen sözlerini sürdürürerek, "Başlarına inen balyozlar karşısında, biraz daha hızlandılar. Metafizik gerilimleri bir kat daha arttı. Daha bir hızlandılar, Allah’ın izniyle; beş senede realize edilebilecek bir şeyi, iki seneye sığıştırdılar" diye konuştu.