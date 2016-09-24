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Gülen: Erdoğan parti kurmak için yanıma geldi

24 Eylül 2016 19:46

Alman devlet kanalı ZDF, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki konutunda yaptığı röportajın tamamını yayınladı. Gülen, Erdoğan için şunları söyledi: "Onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. 'Erbakan'dan ayrılmak istiyorum' dedi. 'Hocayla vuruşmadan bu işi yapın' dedim. 'Türkiye'de askeri darbeler birbirini takip ediyor, onlarla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz' dedim. Asansörle aşağıya giderken 'evvela bunların hakkından gelmek lazım' diyor... Adımı söylemeden 'Pensilvanya'ya teşekkür ediyorum' dedi. Adımı bir kez andığını hatırlamıyorum..."

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Fethullah Gülenparti kurmak için yanıma geldiErdoğanZDF

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