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Gülemediğini Cem Yılmaz’ın programında fark etmiş

"Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım"

24 Eylül 2020 14:18

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Engin Akkaya, 13 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ağlama ve gülme gibi yetilerini kaybetti. Akkaya, "Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım" şeklinde konuştu.

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Engin Akkaya, 13 yıl önce beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan Akkaya’nın hayatı o günden sonra değişti. Tedavi sonrası kendine geldiğinde çift gördüğünü fark eden Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybetti.

“Cem Yılmaz'ın programında fark ettim"

Engin Akkaya hastalığını ve sonrasında yaşadığı belirtileri şöyle anlattı:

“Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim.1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz'ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum. Buna da alışmaya çalışıyorum."

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