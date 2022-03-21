Güldür Gürdür'den müzik yasağına gönderme

Güldür Güldür ekibi, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan yasakların neredeyse tamamının kaldırılıp mekanlardaki “müzik yasağı” uygulamasının devam etmesini Cem Yılmaz'ın söylediği şarkıyla eleştirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür’ün skecinde, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın “Av Mevsimi” adlı filmdeki sahnesiyle müzik yasaklarına gönderme yapıldı.

Bakanlar ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mart ayı başında müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Soylu, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuşmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.