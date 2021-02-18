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Güldür Güldür'ün yağ fiyatlarını konu alan skeci gündem oldu! "Kimsen sen, Hacı Sabancı mı?"

"Şöyle gözümüzün önünde dursun yıllardır görmedim böyle bir şey"

18 Şubat 2021 13:29

Zaman zaman gündemdeki konulara atıfta bulunan Güldür Güldür'ün son yayınlanan bölümünde artan ayçiçek yağı fiyatlarına gönderme yapıldı.

"Hava atanlar" adı verilen skeçte, evli çiftin evinde ağırladığı misafirler hazır bulundu. Bir adamın kapıdan iki teneke ayçiçek yağı ile içeri girmesi, misafirleri şaşırttı. Yağ fiyatlarına dikkat çekilen diyaloglarda, ev sahibinin o kadar para verip nasıl iki teneke birden satın alabildiği sorgulandı.

"Sen Hacı Sabancı mısın?"

Misafirlerin "Yağ mı o", "Hem de iki teneke", "Şöyle gözümüzün önünde dursun yıllardır görmedim böyle bir şey" gibi tepkilerinin arasındaki en çok güldüren cümle ise; "İki teneke yağla gelmek nasıl bir yatırım böyle İsmail kimsin sen Hacı Sabancı mısın?" oldu.

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