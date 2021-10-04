Güldür Güldür Show'da gündem olan taksi skeci

Güldür Güldür Show'un yeni sezonun ilk bölümünde İstanbul'da yaşayan yurttaşların yaşadığı taksi sorununa dikkat çekildi.

İstanbul'da yaşayanların Taksi sorunu gündemde yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi 9. kez oy çokluğu ile reddedildi. Show TV'de ekranlara gelen Güldür Güldür Show'un yeni sezonunun ilk bölümünde de İstanbulluların yaşadığı taksi sorunu ele alındı.

Skeçte yurttaşların taksi bulmakta zorlanması, taksi bulduğunda ise istediği yere gidebilme konusunda çektiği sıkıntılar izleyiciye mizahi bir anlatımla aktarıldı.